Der Auftragseingang des Segments E-mobility stieg im ersten Halbjahr deutlich um 79,3 % auf 75,0 Mio. €, was einem Anteil des Segments am gesamten Auftragseingang von 72,1 % entspricht. Aufgrund dieser positiven Entwicklung lag das Verhältnis von Auftragseingang zu Umsatz (Book-to-Bill Ratio) segmentübergreifend im ersten Halbjahr bei 1,43. Es wird daher erwartet, dass in den kommenden Quartalen der Umsatz zunehmend der positiven Auftragseingangsdynamik folgt. Der Auftragsbestand lag zum 30. Juni 2021 mit 134,4 Mio. € auf dem höchsten Wert seit 2019.



"Unsere Auftragsbücher füllen sich und innovative Automatisierungslösungen made by Aumann sind wieder sehr gefragt. Im Segment E-mobility liegt der Auftragseingang nach sechs Monaten bereits fast auf dem Wert des gesamten Vorjahres. Besonders hoch ist die Nachfrage derzeit nach unseren neuen Produktionslösungen im Bereich Energy Storage, wozu unter anderem hochautomatisierte Anlagen für die Batterie-Pack Montage gehören", kommentiert Sebastian Roll, CEO der Aumann AG.



Die positiven Entwicklungen im ersten Halbjahr 2021 bestätigen die strategische Positionierung des Unternehmens im Markt der Elektromobilität. Zusammen mit den flexibleren Unternehmensstrukturen, einer auf 94,4 Mio. € gesteigerten Liquiditätsposition und der gesunden Eigenkapitalquote von 64,8 % sieht sich Aumann sehr gut für den weiteren Geschäftsverlauf und das Erreichen der gesetzten Jahresziele positioniert.



Aumann AG

Dieselstraße 6

48361 Beelen

Tel +49 2586 888 7800

Fax +49 2586 888 7805

ir@aumann.com

www.aumann.com



Vorstand

Sebastian Roll (CEO)

Jan-Henrik Pollitt (CFO)

Rolf Beckhoff



Aufsichtsrat

Gert-Maria Freimuth (Vorsitzender)

Christoph Weigler

Dr. Christof Nesemeier



Registergericht

Amtsgericht Münster, Registernummer: HRB 16399 Beelen, 20. August 2021Aumann AGDieselstraße 648361 BeelenTel +49 2586 888 7800Fax +49 2586 888 7805ir@aumann.comwww.aumann.comVorstandSebastian Roll (CEO)Jan-Henrik Pollitt (CFO)Rolf BeckhoffAufsichtsratGert-Maria Freimuth (Vorsitzender)Christoph WeiglerDr. Christof NesemeierRegistergerichtAmtsgericht Münster, Registernummer: HRB 16399

