Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 MAR FRIEDRICH VORWERK steigert bereinigtes EBIT im ersten Halbjahr um 49 % auf 21,3 Mio. € bei stabilem Umsatz und gibt Prognose für 2021 Tostedt, 20. August 2021 - Die Friedrich Vorwerk Group SE (ISIN DE000A255F11), ein führender Anbieter von Lösungen im Bereich der Energieinfrastruktur für Gas-, Strom- und Wasserstoffanwendungen, hat im ersten Halbjahr 2021 sein bereinigtes EBITDA im Vergleich zum Vorjahr um 40,2 % auf 27,5 Mio. € sowie das bereinigte EBIT um 48,7 % auf 21,3 Mio. € gesteigert. Der Umsatz lag im ersten Halbjahr mit 132,7 Mio. € knapp unter dem Vorjahreswert von 137,4 Mio. €. Während der Umsatz in den ersten Monaten des Jahres auf Grund ungünstiger Wetterbedingungen hinter den Erwartungen zurückblieb, konnte er im zweiten Quartal aufholen und gegenüber dem ersten Quartal sogar um 52,5 % gesteigert werden. Der Auftragseingang des ersten Halbjahres lag mit 104,1 Mio. € um 19,4 % unter Vorjahr, was im Wesentlichen auf die Verschiebung von Projektvergaben zurückzuführen ist. Ein Teil der verschobenen Aufträge konnte jedoch im laufenden dritten Quartal bereits akquiriert werden. Darunter befindet sich auch ein neues Leuchtturmprojekt mit deutlich zweistelligem Millionen-Euro-Volumen. Der Auftragsbestand zum 30. Juni 2021 lag mit 277,9 Mio. € leicht über dem hohen Niveau des Vorjahres. Im zweiten Halbjahr erwartet das Management, den Umsatz im Vergleich zum ersten Halbjahr weiter steigern zu können. Für das Gesamtjahr 2021 wird ein Umsatz von 270 Mio. € bis 300 Mio. € prognostiziert. Dabei berücksichtigt ist bereits eine kundenbezogene Projektverzögerung in Dänemark, welche keinen Einfluss auf die Profitabilität haben wird. Die bereinigte EBIT-Marge wird im zweiten Halbjahr mit 16 % in etwa auf dem Niveau des ersten Halbjahres erwartet. Den vollständigen Halbjahresfinanzbericht finden Sie unter www.friedrich-vorwerk.de. Kontaktdaten Friedrich Vorwerk Group SE

Niedersachsenstraße 19-21

21255 Tostedt

Tel +49 4182 - 2947 0

Fax +49 4182 - 6155

tostedt@friedrich-vorwerk.de

www.friedrich-vorwerk.de/ Vorstand

Torben Kleinfeldt (CEO)

Tim Hameister Vorsitzender des Aufsichtsrats

Dr. Christof Nesemeier Registergericht

