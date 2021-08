Am Morgen wird die Gemeinschaftswährung Euro bei 1,1687 US-Dollar gehandelt und damit etwas höher als am Vorabend.Der Franken hat unterdessen wieder etwas stärkeren Zulauf. Entsprechend nähert sich das Euro/Franken-Paar mit 1,0708 wieder der Marke von 1,07 an, die sie erst am Vortag kurzzeitig unterschritten hatte. Auch ...

Den vollständigen Artikel lesen ...