Börsentag auf einen Blick AKTIEN DEUTSCHLAND: - ANGESCHLAGEN - Nach seinem Vortagesrutsch wird der Dax am Freitag nur wenig verändert erwartet. Gut zwei Stunden vor dem Xetra-Start taxierte der Broker IG den deutschen Leitindex 0,1 Prozent schwächer auf 15 749 Punkte. Auf Wochensicht wäre dies aktuell ein Abschlag von 1,4 Prozent. Hinweise der US-Notenbank Fed auf eine womöglich geldpolitische Straffung noch in diesem Jahr hatten den Dax am Donnerstag ...

Den vollständigen Artikel lesen ...