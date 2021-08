Steigende Corona-Neuinfektionen sorgen für eine wachsende Risikoaversion unter Investoren und damit zu einem verstärkten Interesse an Gold.Die wachsende Verunsicherung lässt sich vor allem an den schwachen Aktienmärkten ablesen. Begrenzt wurde der Aufwärtsdrang von Gold allerdings durch den relativ starken Dollarindex, der gegenwärtig nahe an seinem Neunmonatshoch notiert. Starke Zahlen vom US-Arbeitsmarkt erwiesen sich ebenfalls als "Bremsklotz". Der Handel vor dem Wochenende könnte nun ...

