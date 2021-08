The following instruments on XETRA do have their last trading day on 20.08.2021Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 20.08.2021ISIN NameUS828807DA20 SIMON PROP.GRP 16/22XS1372838240 VODAFONE GRP 16/21 MTNUSU6700TAB99 NOVELIS 16/26 REGSXS1449592051 CHINALCO CAP.H. 16/21US828807DB03 SIMON PROP.GRP 17/22DE0001030245 BRD USCHAT.AUSG.20/14DE000HLB2FN3 LB.HESS.THR.CARRARA02P/16DE000HLB10E6 LB.HESS.THR.CARRARA02N/15US500769EQ30 K.F.W.ANL.V.11/2021 DLUS748149AF82 QUEBEC PROV. 11/21US21036PAW86 CONST.BRANDS 17/22US21036PAR91 CONST.BRANDS 17/22US713448BW74 PEPSICO INC. 11/21