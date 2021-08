The following instruments on XETRA do have their first trading 20.08.2021Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am 20.08.2021Aktien1 CA42727B1094 Heritage Cannabis Holdings Corp.2 CA00249W1005 A2Z Smart Technologies Corp.Anleihen1 XS2306847315 DBS Group Holdings Ltd.2 US29359UAC36 Enstar Group Ltd.3 XS2376482423 POSCO Korea4 XS2377291963 Swedbank AB5 AU3CB0282523 Volkswagen Financial Services Australia Pty Ltd.6 DE000DD5AXT2 DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank7 US056752AU22 Baidu Inc.8 DE000A3E5K73 Deutsche Pfandbriefbank AG9 US056752AV05 Baidu Inc.10 DE000HLB26Y0 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale11 DE000HLB26X2 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale12 DE000HLB2516 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale13 DE000HLB2508 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale14 DE000HLB25Z9 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale