DJ Flexibles BigBlueButton Hosting dank anpassbaren Vertragslaufzeiten - Webhoster DM Solutions bietet frei wählbare Tariflaufzeiten ab sofort auch bei BigBlueButton Hosting

Hanau (pts008/20.08.2021/08:05) - In Zeiten von Homeschooling und Remote Office haben Webkonferenzlösungen einen höheren Stellenwert als je zuvor. Bei der hierzulande inzwischen am meisten genutzten Software handelt es sich um das OpenSource System BigBlueButton, welches auch von dem in Hanau ansässigen Webhosting Dienstleister DM Solutions https:/ /www.dmsolutions.de angeboten wird.

Kunden, die das BigBlueButton Hosting https://www.dmsolutions.de/bigbluebutton-hosting.html von DM Solutions nutzen, können ab sofort von den neuen flexiblen Tariflaufzeiten profitieren. Denn ab jetzt können nicht mehr nur Verträge mit der Standardlaufzeit von 12 Monaten gebucht werden, auch Laufzeiten von 3 oder 24 Monaten stehen nun zur Auswahl. Die neuen Vertragslaufzeiten gelten dabei für sämtliche BigBlueButton-Hosting-Tarife, unabhängig von der Art des Servers.

"Wir bedienen viele verschiedene Kunden und diese haben oftmals auch verschiedene Ansprüche und Bedürfnisse. Mit unseren neuen Tariflaufzeiten möchten wir unseren Kunden entgegenkommen und ihnen maximale Flexibilität bieten. Die Vertragsdauer kann jetzt ganz nach den individuellen Bedürfnissen unserer Kunden gewählt werden. So eignet sich die Vertragslaufzeit von 3 Monaten beispielsweise ideal für Schulen oder Unternehmen, die noch auf der Suche nach der besten Webkonferenz-Lösung sind oder von Servern im Ausland auf ein länderinternes System mit deutschen Servern umstellen möchten. So kann man innerhalb dieser 3 Monate unser BigBlueButton Hosting ausgiebig auf Herz und Nieren prüfen und anschließend den Vertrag verlängern - auf Wunsch gerne auch auf eine längere Laufzeit", so Danijel Mlinarevic, Geschäftsführer von DM Solutions.

BigBlueButton Hosting made in Germany - sicher, leistungsstark und grün

DM Solutions hat seinen Kunden jedoch nicht nur preiswertes und leistungsstarkes Webhosting zu bieten. Auch auf den verlässlichen und rund um die Uhr per Mail erreichbaren Support können Kunden des Webhosters immer zählen. Das Unternehmen setzt zudem ausschließlich auf den Serverstandort Deutschland, wodurch eine strenge Einhaltung der DSGVO gewährleistet wird. Neben Datenschutz liegt DM Solutions ebenfalls die Umwelt am Herzen. Sowohl Firmensitz als auch die Server im Rechenzentrum werden deshalb komplett mit Ökostrom betrieben. Seit 2020 kooperiert der Webhoster außerdem mit Eden Reforestation Projects und pflanzt für jeden verkauften Webhosting Account, jede verkaufte Domain und jeden verkauften Server einen Baum.

