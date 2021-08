Die Robinhood-Aktie brach am Donnerstag an der NASDAQ um über zehn Prozent ein. Im zweiten Quartal stieg der Umsatz noch um 131 Prozent auf 565 Millionen Dollar, die Transaktionseinnahmen um 141 Prozent auf 451 Millionen Dollar. Davon machte der Handel mit Kryptowährungen 233 Millionen Dollar aus, vor einem Jahr waren es nur fünf Millionen. Sie möchten in Kryptowährungen investieren? ...

Den vollständigen Artikel lesen ...