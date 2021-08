DJ Volkswagen drosselt Fertigung in Wolfsburg wegen Chipmangel

FRANKFURT (Dow Jones)--Der Mangel an Halbleitern trifft die Autohersteller zunehmend. Volkswagen werde kommende Woche im Stammwerk auf allen Fertigungslinien nur in einer Schicht produzieren, sagte ein Sprecher des Unternehmens. Der Standort werde für alle anderen Schichten bzw. Bereiche Kurzarbeit beantragen. "Die anhaltend eingeschränkte Liefersituation bei Halbleitern sorgt weiter herstellerübergreifend für erhebliche Störungen in der weltweiten Fahrzeug-Produktion", ergänzte der Sprecher.

Ganz überraschend kommen die Einschränkungen nicht. Autohersteller hatten in den vergangenen Wochen immer wieder betont, dass die Lieferengpässe bei Leistungshalbleitern vor allem im dritten Quartal die Produktion einschränken werden.

Der VW-Wettbewerber Toyota hatte jüngst mitgeteilt, wegen der Chip-Engpässe die Fertigung im September um bis zu 40 Prozent zu drosseln. Der japanische Autokonzern wird die Bänder in seinen wichtigen japanischen Fabriken in Toyota City sowie in Tsutsumi vom 1. bis 17. September stoppen.

