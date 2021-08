Der amerikanische Öl-Dienstleister Halliburton Co. (ISIN: US4062161017, NYSE: HAL) wird am 22. September 2021 eine Dividende von 4,5 Cents je Aktie für das dritte Quartal 2021 an seine Investoren ausbezahlen (Record date ist der 1. September 2021). Damit bleibt die Dividende unverändert. Auf das Jahr hochgerechnet werden 0,18 US-Dollar ausgeschüttet. Die derzeitige Dividendenrendite liegt beim aktuellen Kursniveau von 18,15 US-Dollar ...

