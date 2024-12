© Foto: Taidgh Barron - picture alliance / ZUMAPRESS.com |

Trotz Wachstumsschwäche hebt der US-Pharmariese Pfizer seine Dividende erneut an. Damit wird die Aktie für ausschüttungsorientierte Anleger immer attraktiver.Für den US-Pharmariesen Pfizer und seine Aktie lief es schon deutlich besser als in diesem Jahr. So richtig hat das Unternehmen noch keine Antwort auf den Rückgang der Erlöse aus dem Verkauf von COVID19-Produkten gefunden. Das hat trotz des Zukaufs von Krebsforschungsspezialist Seagen die Erlöse gegenüber dem Rekordjahr 2022 um 40 Prozent einbrechen lassen. Der Aktienkurs spiegelt diese Entwicklung wider. Gegenüber dem Allzeithoch bei knapp 60 US-Dollar hat sich Pfizer mehr als halbiert. In diesem Jahr läuft die Aktie mit einem Minus …