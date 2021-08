Bad Marienberg (www.anleihencheck.de) - Pressemitteilung der Adyen N.V. (ISIN NL0012969182/ WKN A2JNF4) vom 19.08.2021:Adyen, die Zahlungsplattform der Wahl für viele der weltweit führenden Unternehmen, gab heute bekannt, dass Just Eat Takeaway.com, ein weltweit führender Online-Marktplatz für Essenslieferungen, seine Kartenausgabelösung in Form der Takeaway Pay Card implementieren wird. Mit der Lösung von Adyen kann Just Eat Takeaway.com vorfinanzierte Karten für Essensausgaben an Mitarbeiter ausgeben. ...

