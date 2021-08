Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Das FOMC-Protokoll hat deutlich gemacht, dass die FED wohl schon im September Beschlüsse zum Ausstieg aus den Anleihekäufen fassen wird, so die Analysten der Helaba.Vor diesem Hintergrund werde das Zentralbanker-Treffen in Jackson Hole ebenfalls mit großer Aufmerksamkeit verfolgt. Allerdings sei die Marktreaktion am Mittwochabend und am gestrigen Donnerstag nicht ganz einfach zu interpretieren. Da die FED den Fuß vom geldpolitischen Gas nehmen möchte, sei zu konstatieren, dass die Notenbanker einen robusten Konjunkturausblick hegen würden und letztlich das Thema Zinserhöhungen im kommenden Jahr ein wesentlicher Treiber werden könnte. Dies sollte zunächst die Renditen nach oben schieben, insbesondere die Realrenditen, die unlängst neue Tiefs markiert hätten. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...