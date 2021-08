Am deutschen Aktienmarkt ist erst einmal noch keine Erholung von den jüngsten Verlusten in Sicht. Der X-Dax als Indikator für den Leitindex Dax -0,16% signalisierte am Freitag knapp eine Stunde vor Handelseröffnung ein Minus von 0,2 Prozent auf 15.731 Punkte. Der EuroStoxx 50 +0,04% als Leitindex der Eurozone wird wohl zunächst ebenfalls etwas tiefer in den Handel starten.Die Vorgaben aus Übersee ...

Den vollständigen Artikel lesen ...