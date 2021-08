Wiesbaden (ots) - Rund 2,8 Millionen Wahlberechtigte, die im Zeitraum vom 15. September 1999 bis 26. September 2003 geboren wurden und damit seit der letzten Bundestagswahl 2017 volljährig geworden sind, werden in den kommenden Wochen erstmals ihre Wahlbenachrichtigung erhalten. "Nach Schätzungen des Statistischen Bundesamtes können am 26. September rund 1,4 Millionen Frauen und ebenso viele Männer erstmalig ihre Stimmen abgeben", so Bundeswahlleiter Georg Thiel. Der Anteil der Erstwählerinnen und Erstwähler an den insgesamt ca. 60,4 Millionen Wahlberechtigten beträgt damit etwa 4,6 Prozent.In das Wählerverzeichnis zur Bundestagswahl sind von Amts wegen alle Wahlberechtigten einzutragen, die bei der Meldebehörde gemeldet sind. Stichtag hierfür war der 15. August 2021. Die Gemeinden werden nun innerhalb der folgenden drei Wochen die Wahlbenachrichtigungen versenden.Die vollständige Pressemitteilung ist im Internetangebot des Bundeswahlleiters unter http://www.bundeswahlleiter.de zu finden.Pressestelle Telefon: 0611 75-3444, www.bundeswahlleiter.de/kontaktPressestelleTelefon: 0611 75-3444www.bundeswahlleiter.de/kontaktPressekontakt:Rückfragen an obigen Ansprechpartner oder an:Der BundeswahlleiterPressestelleTelefon: +49 611-75 34 44E-Mail: pressestelle@bundeswahlleiter.deOriginal-Content von: Der Bundeswahlleiter, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/74247/4998617