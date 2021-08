Der amerikanische Börsenbetreiber Cboe Global Markets Inc. (ISIN: US12503M1080, NYSE: CBOE) wird am 15. September 2021 eine Dividende von 48 Cents je Aktie für das dritte Quartal 2021 an seine Investoren ausbezahlen (Record date ist der 31. August 2021). Damit wird die Dividende im Vergleich zum Vorquartal (0,42 US-Dollar) um 14 Prozent erhöht. Es ist die elfte jährliche Erhöhung in ...

