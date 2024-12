© Foto: Zoonar | Andrii Yalanskyi - picture alliance

Der US-Immobilienfonds NNN ist namensgebend für ein inzwischen bewährtes Geschäftsmodell. Das Unternehmen hat seine Dividende 34 Jahre in Folge anheben können.Nachdem es in der vergangenen Woche hoch hinaus ging, mit Vail Resorts genauer gesagt in die Ski- und Wintersportgebiete dieser Welt, geht es in der aktuellen Ausgabe des Dividendenradars zurück in die Niederungen des Alltags: In den Supermarkt, die Tankstelle, das Kino. Denn all das und noch Vieles mehr verbirgt sich im Immobilienportfolio von NNN REIT, einem US-Immobilienunternehmen aus den USA. Der auf den ersten Blick nur wenig aussagekräftige Name des Konzerns verrät eine Menge über sein Geschäftsmodell. Denn hinter der Abkürzung …