MÄRKTE ASIEN/Talfahrt in Hongkong geht weiter - Autoaktien stark unter Druck

TOKIO/HONGKONG (Dow Jones)--Die ostasiatischen Aktienmärkte haben sich Freitag erneut von der Wall-Street-Vorgabe abgekoppelt und nach einem verhaltenen Start mit teils deutlichen Verlusten geschlossen. Teilnehmer sprachen von Konjunktursorgen mit Blick auf die sich wieder ausbreitende Corona-Pandemie. Steil nach unten ging es an den chinesischen Börsen. Der HSI in Hongkong lag im Späthandel 1,9 Prozent im Minus, hatte zuvor aber schon noch tiefer gelegen.

Erneut wurden dort Technologieaktien in großem Stil verkauft, weil der jüngste Druck Pekings auf die Unternehmen der Branche noch zunimmt. Chinas oberstes gesetzgebendes Organ, der Ständige Ausschuss des Nationalen Volkskongresses, verabschiedete nun ein umfassendes Datenschutzgesetz, mit dem der Nutzung von Daten durch Technologieunternehmen Grenzen gesetzt werden soll. Es ähnelt der europäischen Datenschutzverordnung, dem weltweit stärksten Rahmen für den Schutz der Privatsphäre im Internet. Es verlangt allen Organisationen oder Einzelpersonen, die mit persönlichen Daten chinesischer Bürger umgehen, ab, die Datenerfassung zu minimieren und die vorherige Zustimmung der Betroffenen einzuholen. Anders als in Europa, wo die Regierungen wegen der Datenerfassung stärkerem öffentlichen Druck ausgesetzt sind, wird Peking selbst wohl einen umfassenden Zugang zu den Daten beibehalten.

Der Technologieindex in Hongkong hatte am Vortag bereits auf dem niedrigsten Niveau seit seiner Berechnung im Juli 2020 geschlossen. Im einzelnen sackten Meituan um 3,5 Prozent und Alibaba um 2,8 Prozent ab, wohingegen sich Tencent nach den vorherigen Rückgängen um 1,9 Prozent erholt zeigten. Netease büßten 4,5 und Bilibili 5,0 Prozent ein.

In Schanghai ging es nach einer teilweisen Erholung im Späthandel um 1,1 Prozent abwärts. Ein Belastungsfaktor für die chinesischen Börsen seien auch weiter die jüngsten Schwächesignale zur Konjunktur, so die Analysten von IG.

Der Tokioter Nikkei-Index gab um 1,0 Prozent nach auf 27.013 Punkte. Am Devisenmarkt zeigte sich der Yen befestigt und profitierte von seinem Ruf als sicherer Hafen in Krisenzeiten. Auch der Goldpreis legte etwas zu um 0,4 Prozent.

Autowerte unter Druck

Verkauft wurden nicht nur in Tokio Aktien aus dem Autosektor, nachdem am Vortag zum Handelsende Berichte bekannt wurden, wonach Toyota wegen Lieferkettenproblemen seine Produktion stark drosseln muss. Toyota, Honda, Nissan und Mazda gaben zwischen 4,1 und 7,2 Prozent nach. Die Kurse der Zulieferer Denso und Aisin verloren 8,8 bzw 5,3 Prozent.

In Hongkong büßten Great Wall Motor und Geely 1,1 bzw 2,8 Prozent ein, für BYD ging es um 2,2 Prozent nach unten, in Schanghai verbilligten sich SAIC Motor um 2 Prozent. In Seoul kamen Hyundai Motor um 2,4 Prozent zurück.

Uneinheitlich zeigten sich in Sydney, wo es auch wegen verschärfter Maßnahmen gegen die Pandemie den fünften Tag in Folge nach unten ging, die am Vortag sehr schwachen Rohstoffaktien BHP, Rio Tinto und Fortescue. Sie litten weiter unter Nachfragesorgen insbesondere mit Blick auf China. An der dortigen Terminbörse stürzte der Preis für Eisenerz erneut regelrecht ab.

Die Aktie des Hörgeräteherstellers Cochlear verlor nach der Vorlage des Quartalsberichts über 7 Prozent. Der Ausblick habe enttäuscht, hieß es.

=== Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende S&P/ASX 200 (Sydney) 7.460,90 -0,0% +13,3% 08:00 Nikkei-225 (Tokio) 27.013,25 -1,0% -0,6% 08:00 Kospi (Seoul) 3.060,51 -1,2% +6,5% 08:00 Schanghai-Comp. 3.427,33 -1,1% -1,3% 09:00 Hang-Seng (Hongk.) 24.847,17 -1,9% -5,1% 10:00 Taiex (Taiwan) 16.341,94 -0,2% +10,9% 07:30 Straits-Times (Sing.) 3.108,42 +0,7% +10,1% 11:00 KLCI (Malaysia) 1.520,11 +0,3% -6,9% 11:00 BSE (Mumbai) 55.252,67 -0,7% +15,4% 12:00 DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Do, 9:20 % YTD EUR/USD 1,1684 +0,1% 1,1677 1,1678 -4,3% EUR/JPY 128,18 -0,0% 128,18 128,26 +1,7% EUR/GBP 0,8575 +0,1% 0,8562 0,8522 -4,0% GBP/USD 1,3626 -0,1% 1,3642 1,3706 -0,4% USD/JPY 109,71 -0,0% 109,75 109,86 +6,3% USD/KRW 1182,19 +0,5% 1176,69 1176,82 +8,9% USD/CNY 6,4995 +0,1% 6,4949 6,4949 -0,4% USD/CNH 6,5051 +0,1% 6,5002 6,5000 +0,0% USD/HKD 7,7898 -0,0% 7,7903 7,7920 +0,5% AUD/USD 0,7124 -0,4% 0,7149 0,7183 -7,5% NZD/USD 0,6821 -0,1% 0,6830 0,6848 -5,1% Bitcoin BTC/USD 47.088,51 +1,0% 46.618,01 44.441,84 +62,1% ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 64,05 63,69 +0,6% 0,36 +32,9% Brent/ICE 66,68 66,45 +0,3% 0,23 +30,9% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.786,78 1.780,35 +0,4% +6,43 -5,9% Silber (Spot) 23,27 23,25 +0,1% +0,02 -11,8% Platin (Spot) 986,68 977,88 +0,9% +8,80 -7,8% Kupfer-Future 4,07 4,04 +0,7% +0,03 +15,4% ===

