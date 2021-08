Linz (www.anleihencheck.de) - Neben dem Aspekt Fluchtwährung ist es die starke globale Erholung, die der japanischen Wirtschaft derzeit zu einem regelrechten Höhenflug verhilft, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.Nach Aussagen des japanischen Finanzministers seien die Exporte Japans mit einem Tempo gestiegen, wie in den letzten 40 Jahren nicht. Gegenüber dem Mai 2020 habe die Steigerung im Mai 2021 beinahe 50,0% auf 6,2 Bio. Yen betragen. Auch die Auftragslage im Maschinenbau habe zu einer Steigerung von 0,6% im Monatsvergleich und kräftigen 6,5% im Jahresvergleich geführt, obwohl diese beiden Kenngrößen sogar etwas höher prognostiziert gewesen seien. ...

