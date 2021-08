Ein neuer Infochart von Kryptoszene.de beleuchtet das Wahlprogramm der Grünen für die Bundestagswahl 2021. Welche Firmen könnten von der geplanten Politik profitieren, falls die Grünen die Wahl gewinnen? Tesla könnte seinen Umsatz in Deutschland auf über 17 Milliarden steigern, da ab 2030 nur noch emissionsfreie Autos neu zugelassen werden sollen Zusätzliche Investitionen von 100 Milliarden Euro sollen in bis 2035 in die Deutsche Bahn fließen Ein bundesweiter Mietendeckel könnte die großen Immobilienfirmen ...

