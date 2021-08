Nach dem deutlichen Minus am Donnerstag setzt sich der Abverkauf beim DAX auch am Freitag fort. Im frühen Handel fällt der deutsche Leitindex erneut unter 15.700 Punkte. Als großer Belastungsfaktor wirken weiterhin die Fed-Protokolle, die darauf hindeuten, dass die US-Notenbank früher aus der ultralockeren Geldpolitik aussteigen könnte als erwartet.Das Rekordhoch ist wieder in weiterer Ferne. Sollte der DAX heute auch unter 15.800 schließen, drohen auch kommende Woche weitere Verluste. Was es zum ...

Den vollständigen Artikel lesen ...