München (ots) -- Neuer Latino-Pop Song von Sängerin und Schauspielerin Jeje Lopes- Aus dem kommenden Debütalbum "Mi Manera", welches am 1. Oktober 2021 erscheint- Jeje Lopes feat. Niqo Nuevo - "Noche Y Día" ab Freitag, 20. August 2021 digital auf allen Kanälen erhältlichMünchen (ots) - Jeje Lopes meldet sich mit neuer Musik zurück und verzaubert dabei erneut das Publikum mit ihrer Stimme. Für ihren neuen Song "Noche Y DÍa" hat sie sich Unterstützung von Niqo Nuevo geholt. Der Mix aus spanischen und deutschen Lyrics verleiht dem Song Tiefe und Dimensionalität und stimmt perfekt auf das kommende Debütalbum "Mi Manera" der talentierten Sängerin ein, welches im Oktober erscheint. Der neue Song "Noche Y Día" von Jeje Lopes feat. Niqo Nuevo erscheint bei EL CARTEL MUSIC und ist ab Freitag, 20. August 2021 auf allen digitalen Kanälen erhältlich.Zusammen mit dem Berliner Artist Niqo Nuevo hat Jeje Lopes einen gefühlvollen Latin-Pop Song eingesungen, der mit seinem Drive zum Abtanzen einlädt. In dem Song geht es um einen Menschen, der dabei hilft, die Vergangenheit loszulassen. Und obwohl man weiß, dass dieser Mensch nicht für immer bleibt, gibt er einen für den Moment Halt und macht die Person glücklich! Die Single "Noche Y Día" ist ein weiteres Highlight aus dem kommenden Debütalbum "Mi Manera", welches am 1. Oktober 2021 erscheint."Ich habe mich gefreut, mit Niqo zu arbeiten. Unser Videodreh auf Mallorca hat großen Spaß gemacht. Die Topline habe ich mit meinen Produzenten komponiert und Niqo hat seinen Part dazu geschrieben", so Jeje Lopes zum neuen Song und macht Mut: "Ganz egal, was für Rückschläge man auch hatte, das Leben geht immer weiter!".Jeje Lopes feat. Niqo Nuevo - "Noche Y Día" erscheint am 20. August 2021 bei EL CARTEL MUSIC im Vertrieb Polydor/Universal.