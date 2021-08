Das Smartphone respektive der Vorläufer in Form des Nokia 9000 Communicators feierte diese Woche seinen 25. Geburtstag. Wir stellen uns im Gadgets-Briefing für t3n-Pros die Frage, was danach kommt - gibt es überhaupt eine Post-Smartphone-Ära? Anfang der Woche feierte der Nokia 9000 Communicator seinen 25. Geburtstag. Das Klappgerät war, um präzise zu sein, zwar noch lange kein Smartphone, aber es bot dank seiner ausklappbaren QWERTZ-Tastatur und eines Browsers um einiges mehr als damalige herkömmliche Handys. Mit den jetzigen Smartphones hatte der Communicator indes so viel gemein wie ein Omnibus mit einem Tesla. Das erste "echte" ...

Den vollständigen Artikel lesen ...