Berlin (www.anleihencheck.de) - Lange Zeit setzte die chinesische Regierung darauf, ein möglichst hohes Wirtschaftswachstum zu erzielen, so Bastian Ernst von der Weberbank.Allerdings habe bisher lediglich ein kleiner Teil der Bevölkerung überproportional von diesem Wachstum profitieren können. So liege die Einkommensungleichheit in China auf einem vergleichbaren Niveau mit den USA und deutlich oberhalb der Europas. Nun würden die Regierungsverantwortlichen in Peking versuchen, dieses Problem zu lösen und die gesamte Bevölkerung profitieren zu lassen. In der Sitzung der Finanz- und Wirtschaftskommission seiner Partei habe Staatspräsident Xi Jinping am Dienstag versprochen, dass man "exzessiv hohe Einkommen" künftig regulieren und vernünftig anpassen werde und reiche Unternehmen dazu animiere, mehr an die Gesellschaft zurückzugeben. ...

