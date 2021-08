Vitesco Technologies hat angekündigt, ein Steuergerät für Brennstoffzellenanwendungen zu entwickeln. Die Fuel Cell Control Unit (FCCU) soll in der zweiten Hälfte des Jahrzehnts in den Serieneinsatz gehen. Wie Vitesco mitteilt, solle man mit der FCCU die eigene "umfassende Elektronikkompetenz" auch für Brennstoffzellenanwendungen verfügbar machen. Die Einheit soll in schweren Lkw mit Brennstoffzellensystemen ...

