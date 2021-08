Als Partners Group 2017 einen Mehrheitsanteil an diesem Anbieter von Content- und Datenlösungen übernahm, hiess die Gesellschaft mit Sitz in Singapur noch SPi Global.Unter der Eigentümerschaft von Partners Group habe sich Straive zu einem technologiegetriebenen Geschäft mit starken Positionen in den Bereichen Research ...

Den vollständigen Artikel lesen ...