Die Geschäfte des Chemikalienhändlers BRENNTAG laufen rund, der von Unternehmenschef Christian Kohlpaintner eingeleitete Konzernumbau zahlt sich aus. Die Aktie erklomm seit der Ankündigung der Maßnahmen zur Verbesserung der Profitabilität im Oktober 2020 Rekordhochs in Serie. Jetzt stehen die Essener vor dem Aufstieg in die erste Börsenliga!



Catharina Nitsch aus Ihrer Bernecker Redaktion / www.bernecker.info



