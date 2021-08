Die Aktie von HelloFresh ist derzeit einfach nicht zu bremsen. Das Papier gewinnt am Vormittag 1,7 Prozent auf 96,10 Euro und ist damit derzeit der beste Wert des Tages im MDAX. Auf den Plätzen zwei und drei folgen die Aktien von Sartorius mit plus 1,5 Prozent und Evotec mit plus 1,3 Prozent. Im heutigen Tagesverlauf markierte HelloFresh bei 96,48 Euro ein vorläufiges neues Rekordhoch.Die erst vor Kurzem von zahlreichen Analysten nach oben angepassten Kursziele rücken damit bereits schon wieder ...

Den vollständigen Artikel lesen ...