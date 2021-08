Aktives Management und ein Multi-Asset Ansatz kennzeichnen den Aguja Opportunities. Flexible Allokationsmöglichkeiten ohne starre Grenzen und die Fokussierung auf Sondersituationen/Trigger stehen im Fokus.Aguja bezeichnet eine südamerikanische Adlerart, die gerne zu zweit auf Jagd geht. Der Name ist somit eine Anspielung auf die beiden Fondsberater Dimitri Widmann und Fabian Leuchtner, die gemeinsam auf die Jagd nach unentdeckten, unterbewerteten Occasionen gehen. Das Fondsmanagement kann sich ganz auf die Qualität der - wenn man so will Beute - konzentrieren, ohne auf bestimmte Allokationsgrenzen für Aktien, Anleihen, Branchen oder Regionen festgelegt zu sein. Im angelsächsischen Raum wird ein solches Konzept als "unconstrained" bezeichnet.

