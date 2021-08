Die US-Kryptobörse Coinbase ist einer der wichtigsten Handelsplätze für Bitcoin und Co. In Zukunft will das Unternehmen noch stärker von Kursgewinnen am Kryptomarkt profitieren und baut die eigenen Investitionen deutlich aus. Das liefert dem Gesamtmarkt am Freitag kräftigen Rückenwind. Via Twitter hat Coinbase-CEO Brian Armstrong für einen Paukenschlag gesorgt: Sein Unternehmen werde mehr als 500 Millionen Dollar in Kryptowährungen investieren. Zudem sollen künftig zehn Prozent des Gewinns in Kryptos ...

