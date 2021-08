Aktuell stehen viele spekulative Titel unter Druck, da die Angst vor einer Zinswende in den Vereinigten Staaten deutlich steigt. In diesem Umfeld überzeugt der Anteilschein von Colgate-Palmolive mit seinen Defensivqualitäten.Nach der Veröffentlichung der Fed-Protokolle ist die Verunsicherung an den weltweiten Aktienmärkten deutlich gestiegen. Dies wird eindrucksvoll auch an der Entwicklung des VIX-Index deutlich, der die erwartete Volatilität beim S&P 500-Index misst. So schnellte dieses Barometer am Donnerstagmorgen steil nach oben, was auf die deutlich ...

Den vollständigen Artikel lesen ...