Düsseldorf (ots) - Diese Woche konnten Düsseldorfer dank des "7 Stars" Konzepts im sevens - home of Saturn einem weiteren Prominenten etwas näherkommen als gewöhnlich. Produzent und DJ "Alle Farben" war zu Gast im Shoppingtempel der Extraklasse. Auf den Social Media Kanälen des sevens hatte es zuvor ein Meet & Greet mit ihm zu gewinnen gegeben.Das SEVENS - Home of Saturn ist seit langem eine Düsseldorfer Instanz in Sachen Shopping, Lifestyle und Genuss. Auf 7 Etagen und 19.000 Quadratmetern findet sich hier das Beste aus Mode, Beauty, Food und Technik. Neben der hochwertigen Markenauswahl ist das sevens vor allem auch dafür bekannt, seinen Kunden durch abwechslungsreiche Aktionen und multisensorische Erlebnisse immer wieder etwas Besonderes zu bieten.Nach längerer, Corona-bedingter Event-Abstinenz ging nun das Aktions-Konzept "7Stars" in die zweite Runde. Und auch diesmal durften sich die Düsseldorfer auf einen prominenten Gast im sevens freuen. Im Juli hatte bereits TV-Barkeeper Nic Shanker hier für köstliche Cocktail-Kreationen gesorgt. Im August gab es dann über die Social Media Kanäle des sevens Tickets für eine Show von DJ und Musikproduzent "Alle Farben" zu gewinnen - und sogar ein Meet & Greet mit ihm vor Ort auf der Königsallee. Da Letzteres im Eingangsbereich vor dem Haupteingang stattfand, konnten auch andere Kunden und Passanten einen näheren Blick auf den Musik-Star werfen. Sympathisch und gut gelaunt stand er für Fotos und Fragen zur Verfügung.Im Laufe des Jahres stehen im sevens noch Treffen mit weiteren Stars auf dem Programm. Alles unter Einhaltung der geltenden Abstands- und Hygiene-Vorschriften versteht sich.Pressekontakt:JuLi PR & ConsultingBaumstr.340468 Düsseldorfinfo@juli-pr.com0176-70 64 62 06www.juli-pr.comOriginal-Content von: Sevens, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/60047/4998949