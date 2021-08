Das Forum Nachhaltige Geldanlage (FNG) hat einen offenen Brief an die EU-Kommission geschrieben. Darin fordert es den Ausschluss von Atomkraft als nachhaltige Wirtschaftsaktivität unter der EU-Taxonomie-Verordnung. Das FNG mit seinen über 220 Mitgliedern aus der nachhaltigen Finanzwirtschaft fordert in einem offenen Brief an die EU-Kommission zum Ausschluss der Atomkraft im Rahmen der EU Taxonomie Verordnung. Die Klassifizierung von Atomkraft als nachhaltige Energieerzeugung gefährde die Erreichung ...

