In Süd-Liberia geht es voran mit den Bewertungen laufender Bohrkampagnen. Auf dem Goldprojekt "Dugbe" erforscht Pasofino Gold Ltd. (TSX-V: VEIN, WKN: A2PUFS; ISIN: CA7026571074) Gehalte und Ausmaße der bisher definierten Lagerstätten "Dugbe F" und "Tuzon". Wie das Unternehmen am Mittwochabend bekannt gab, liegen zwischenzeitlich aktuelle Ergebnisse weiterer sechs Bohrlöchern von der Lagerstätte "Tuzon" vor. Durch ...

Den vollständigen Artikel lesen ...