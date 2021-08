Solange die Börsen wie an einer Schnur gezogen steigen, sind Kursgewinne fast ein Automatismus. Die Rekordstände an den US-Börsen und auch beim DAX sind das schlagzeilenträchtige Ergebnis einer ultralockeren Geldpolitik und der weltweiten Konjunkturprogramme. Je weiter wir uns jedoch im Konjunkturzyklus bewegen, desto schwieriger wird die Sache in Bezug auf weitere Kursgewinne. Einerseits ist hier die Gewöhnung der Anleger an steigende Kurse (Erwartungshaltung) zu sehen, andererseits sind Aktien in der Breite bereits gut gelaufen. Beides könnte zwischenzeitlich eine stärkere Korrektur ermöglichen. Das Übernahmefieber steigt In einer solchen Phase erscheint es ratsam, sich etwas intensiver mit den Werten aus den hinteren ...

