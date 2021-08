Den Anstoß liefert Desktop Metal: Der US-Spezialist für 3D-Druck hat die Übernahme von The ExOne Company für 575 Mio. $ vereinbart. Deren Aktionäre sollen, sofern die benötigten Zustimmungen erfolgen, eine Kombination aus Cash und Aktien erhalten, eine Prämie von 48 % auf den letzten Schlusskurs vor Bekanntgabe des Deals. Die bekannten Titel des Sektors legten danach vorübergehend zu. Es sind 3D Systems, Stratasys, Voxeljet und vor allem die Lübecker SLM Solutions. Sie war vor Jahren schon Ziel eines Übernahme-Versuchs. Nun also eine weitere Hoch-Zeit des 3D-Drucks? An einen neuen Hype glauben wir nicht (das besorgen gerade andere Branchen). Aber die Industrie-Großgeräte von SLM werden als Hochleister einst erneut in massives Übernahmeinteresse geraten!



Dies ist ein Auszug aus unserer Publikation "Frankfurter Börsenbrief", Ausgabe 33.



Ihre Bernecker Redaktion / www.bernecker.info



Börsianer lesen Briefe der Hans A. Bernecker Börsenbriefe GmbH unter www.bernecker.info im Abo oder unter www.boersenkiosk.de im Einzelabruf!

Kostenloser Wertpapierhandel auf Smartbroker.de