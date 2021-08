Tesla hat zum ersten Mal das Model Y offiziell in Deutschland vorgestellt. Bei dem in Berlin vorgestellten Fahrzeug handelt es sich um ein Model Y Long Range in der europäischen Spezifikation mit CCS-Anschluss. Die ersten Kunden sollen ihre bestellten Fahrzeuge noch im August erhalten. Bei dem in Berlin vor Journalisten enthüllten Model Y handelt es sich um das Long-Range-Modell mit laut den Aufstellern ...

Den vollständigen Artikel lesen ...