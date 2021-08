Unterföhring (ots) - Starke Bilanz zur Halbzeit im Weltall des großen Bruders: Nach elf Live-Shows (Freitag, 6. August bis einschließlich Montag, 16. August 2021) erzielt "Promi Big Brother" in SAT.1 im Schnitt sehr gute 12,3 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-jährigen Zuschauer:innen.Durch die zeitversetzte Nutzung liegen die endgültig gewichteten Quoten für die erste "Promi Big Brother"-Halbzeit erst jetzt vor. Die täglichen Live-Sendungen werden in der Spitze um bis zu 3,5 Prozentpunkte (Freitag, 13. August 2021) nach oben korrigiert. Damit erzielt die Show vom 13. August 2021 den bisherigen Staffel-Bestwert mit sehr starken 16,8 Prozent Marktanteil (14-49 J.).Ebenfalls sehr stark: Die 20:15-Uhr-Ausgabe vom Samstag, 14. August 2021, verzeichnet ein sattes Plus von 2,3 Prozentpunkten und kann damit die Führung in der Prime Time auf sehr gute 12,8 Prozent (14-49 J.) deutlich ausbauen.Top-Werte auch für "Promi Big Brother - Die Late Night Show"Auf dem neuen Sendeplatz in SAT.1 erreicht die tägliche Nachlese zu "Promi Big Brother" den bislang besten Wert in der Geschichte der Show mit herausragenden 15,2 Prozent Marktanteil (14-49 J., Ausgabe vom 13. August 2021).Heute Abend, 20:15 Uhr, live bei "Promi Big Brother"Uwe Abels Tränen und die große Aussprache, Intelligenz-Ranking unter den Promis und ein Doppel-Exit. Für zwei der zwölf Bewohner:innen ist die Weltraum-Mission von Big Brother heute zu Ende.Informationen und Fotomaterial zur Show, den Bewohner:innen, zum Weltall und zu den Moderator:innen finden Sie auf unserer "Promi Big Brother"-Presseseite unter http://presse.sat1.de/promibigbrother."Promi Big Brother" - heute, um 20:15 Uhr und "Promi Big Brother - Die Late Night Show" direkt im Anschluss live in SAT.1 und auf JoynHashtag zur Show: PromiBBBasis: Marktstandard TV; Quelle: AGF in Zusammenarbeit mit GfK | videoSCOPE | Seven.One Entertainment Group | Business Intelligence; Erstellt: 20.08.2021 (endgültig gewichtet)Pressekontakt:Kevin Körber, Katrin DietzCommunications & PRShow & Comedyphone: +49 (0) 89 95 07 - 1187 od. 1154email: kevin.koerber@seven.onekatrin.dietz@seven.onePhoto Producing & EditingClarissa Schreinerphone: +49 (0) 89 95 07 - 1191email: clarissa.schreiner@seven.oneOriginal-Content von: SAT.1, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6708/4999091