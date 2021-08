DGAP-News: CR Capital AG / Schlagwort(e): Hauptversammlung

CR Capital AG: Hauptversammlung stimmt allen Anträgen zu - Dividende von EUR 1,50 je Aktie und Bezugsmöglichkeit einer Aktiendividende mit Nachlass von ca. 50 % beschlossen



20.08.2021 / 13:59

Kleinmachnow, 20.08.2021



CR Capital: Hauptversammlung stimmt allen Anträgen zu - Dividende von EUR 1,50 je Aktie und Bezugsmöglichkeit einer Aktiendividende mit Nachlass von ca. 50 % beschlossen Die ordentliche Hauptversammlung der CR Capital hat allen Beschlussvorlagen mit großer Mehrheit zugestimmt. Der Vorstand berichtete über die Entwicklung im Geschäftsjahr 2020 und sieht sich in seiner Einschätzung der Wachstumsperspektiven der Gesellschaft bestätigt. CR Capital erweitert die Wertschöpfungskette um sicherheits- und renditeorientierte Kapitalanlagen und ermöglicht zukünftig den Zugang zu diesen Finanzprodukten über eine digitale Investmentplattform. Mit der erfolgreichen Umsetzung der aktuellen Projekte setzt CR Capital die nachhaltige Entwicklung konsequent fort. Nähere Angaben zu den Beschlüssen und dem Bezug der Aktiendividende können auf unserer Homepage unter https://www.cr-capital.de/investor-relations/hauptversammlung eingesehen werden. Über die CR Capital

CR Capital ist eine börsennotierte Investmentgesellschaft, die in wachstumsstarke Unternehmen entlang der Immobilienwertschöpfungskette investiert. Ihre Geschäftstätigkeit besteht in der Gründung, dem Erwerb, Aufbau und Verkauf von Beteiligungen, die attraktive Kapitalanlagemöglichkeiten für eine breite Zielgruppe von Privatpersonen und institutionellen Investoren anbieten.

