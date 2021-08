Die Unternehmen Kölner Verkehrs-Betriebe (KVB), RheinEnergie und Ford haben in Bocklemünd die innovative Ladeinfrastruktur des Projektes MuLI offiziell in Betrieb genommen. Mit dem Projekt MuLI wird unter anderem die Bremsenergie der Stadtbahn genutzt, um Batteriebusse der KVB und zugleich E-Autos zu laden. Die Ladestation mit dem Energiespeicher befindet sich an der KVB-Haltestelle "Bocklemünd", ...

Den vollständigen Artikel lesen ...