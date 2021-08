Nach den deutlichen Verlusten am Donnerstag ist die Aktie von BioNTech am heutigen Handelstag mit einem leichten Plus in den Tag gestartet, mittlerweile ist sie aber wieder ins Minus gerutscht. Am frühen Nachmittag notiert das Papier auf der Handelsplattform Tradegate 0,7 Prozent im Minus bei 282,10 Euro.Neben Gewinnmitnahmen haben auch verstärkte Sorgen über mögliche Nebenwirkungen die Aktie belastet. Zudem zeigte eine Studie von Forschern der Universität Oxfort, die den Corona-Impfstoff von Astrazeneca ...

Den vollständigen Artikel lesen ...