... Analystenseite neu eingestuft. Dort zeigt man etwas mehr Optimismus für den traditionellen US-Kaufhausbetreiber. Ein Beispiel: JPMORGAN mit der Hochstufung von "untergewichten" auf "neutral". Die Änderung honoriert schon umgesetzte und noch geplante Maßnahmen bei MACYS. Sowie die gestrigen neuen Eckdaten.



Die MACYS-Aktie hatte am Donnerstag in erster Reaktion auf das Zahlenwerk fast 20 % zugelegt. Heute wird dies vorbörslich (+ 0,1 %) bestätigt.



Helmut Gellermann, Bernecker Redaktion



