Die Wiener Börse hat sich am Freitagnachmittag weiterhin mit Abschlägen gezeigt. Der Leitindex ATX hatte am Vormittag seine Kursverluste ausgeweitet und sich dann auf dem tieferen Niveau seitwärts bewegt. Bis 14.15 Uhr gab der ATX um 0,76 Prozent auf 3.530,53 Einheiten nach. Auch der breiter gefasste ATX Prime fiel um 0,75 Prozent auf 1.788,04 Zähler.Bereits am Donnerstag hatten die heimischen Aktienbarometer ...

Den vollständigen Artikel lesen ...