In der Woche vom 16.08 bis 20.08.2021 (Kalenderwoche 33) platziert die Noratis AG ihre neue Unternehmensanleihe 2021/27 im Volumen von zunächst 10 Mio. Euro im Rahmen einer Privatplatzierung bei einer deutschen Versicherung. Die neue Noratis-Anleihe 2021/27 hat einen Zinskupon von 4,75 % p.a. und ein maximales Gesamtvolumen von bis zu 40 Mio. Euro. Die zufließenden Mittel sollen primär dem weiteren Portfoliowachstum bzw. der Refinanzierung bereits getätigter Ankäufe dienen. Die Euroboden GmbH wird indes ihre 6,00%-Anleihe 2017/22 (ISIN: DE000A2GSL68) vorzeitig kündigen und am 27.09.2021 zu einem Nennwert von 102% zurückzuzahlen. Die Euroboden GmbH ist noch mit zwei weiteren Anleihen, 2019/24 (ISIN DE000A2YNXQ5) und 2020/25 (ISIN DE000A289EM6), am Kapitalmarkt vertreten.

Die Ekosem-Agrar AG befindet sich derzeit aufgrund ungeklärter Finanzierungsfragen mit zwei russischen Banken in Verhandlungen. Viele Investoren warten in dieser Hinsicht auf Neuigkeiten vom Unternehmen, Finanzvorstand Wolfgang Bläsi bittet um Geduld: "Ich verstehe natürlich, dass unsere Anleiheinvestoren hier gerne schnell etwas Neues hören möchten. Leider werden in solchen Gesprächen aufgrund der Größe und Komplexität des Unternehmens und des Finanzierungsvolumens nicht von heute auf morgen riesige Fortschritte erzielt. Insofern lautet die Antwort - wir sind im Gespräch und wir arbeiten mit Hochdruck daran, baldmöglichst positive Ergebnisse zu erzielen. Die Fertigstellung des Konzernabschlusses ...

