Ohne Band und ohne Synthesizer Musik komponieren? Das geht - am Computer, per Programmiersprache. Alda ist eine davon. Wie das funktioniert, lest ihr hier. Bandmitgliedern können Musiker:innen sagen, was als nächstes gespielt werden soll. Synthesizer können sie entsprechend programmieren. Mit Alda braucht ihr beides nicht, sondern teilt eurem Computer über die Kommandozeile mit, welche Tonabfolgen in welcher Oktave mit welchem Instrument gespielt und aneinandergereiht werden sollen. Installationsvorraussetzungen Alda ist Open Source und verfügbar ...

