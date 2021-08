ViacomCBS bläst am Freitag zum Frontal-Angriff auf Disney: Der Medien- und Entertainment-Konzern bringt erstmals einen Film parallel ins Kino und auf seinen Streaming-Dienst. Für den Vorstoß haben die New Yorker die Film-Auskopplung einer bei Kindern beliebten Serie gewählt. Allerdings könnte genau das ein Fehler gewesen sein."Paw Patrol - The Movie" ist die erste Auskopplung der gleichnamigen Zeichentrick-Serie, die vor allem bei Kindern im Vor- und Grundschulalter beliebt ist.Einem Bericht von ...

Den vollständigen Artikel lesen ...