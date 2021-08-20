DAS/ DIE FOLGENDE(N) INSTRUMENT(E) IST/ SIND AB SOFORT AUSGESETZT:
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTIL
BAY.LDSBK.IS. 20/23 DE000BLB82H1 26.08.2021 HZE/EOT
BAY.LDSBK.IS. 20/25 DE000BLB82K5 26.08.2021 HZE/EOT
BAY.LDSBK.IS. 19/27 DE000BLB70M6 26.08.2021 HZE/EOT
BAY.LDSBK.IS. 20/26 DE000BLB82M1 26.08.2021 HZE/EOT
BAY.LDSBK.IS. 20/24 DE000BLB82J7 26.08.2021 HZE/EOT
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTIL
BAY.LDSBK.IS. 20/23 DE000BLB82H1 26.08.2021 HZE/EOT
BAY.LDSBK.IS. 20/25 DE000BLB82K5 26.08.2021 HZE/EOT
BAY.LDSBK.IS. 19/27 DE000BLB70M6 26.08.2021 HZE/EOT
BAY.LDSBK.IS. 20/26 DE000BLB82M1 26.08.2021 HZE/EOT
BAY.LDSBK.IS. 20/24 DE000BLB82J7 26.08.2021 HZE/EOT
Kostenloser Wertpapierhandel auf Smartbroker.de