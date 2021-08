Weitere Videos findet Ihr unter: https://www.deraktionaer.tv Franziska Schimke blickt auf die meistgehandelten Werte beim Onlinebroker Flatex. Welche Aktien werden aktuell am häufigsten gekauft und welche verkauft. Zudem erfahren Sie, warum einige dieser Werte heute im Fokus stehen. Unter den Käufen findet sich heute beispielsweise BASF. Die Sorgen vor einer sich wieder abschwächenden Weltkonjunktur nehmen zu. So belastete die Ausbreitung der Delta-Variante sowie ein allmählich nahendes Ende der ultra-expansiven Geldpolitik in mehreren wichtigen Volkswirtschaften in den letzten Tagen auch die Aktie von des Chemiekonzerns. Die Experten von Bernstein bleiben jedoch für den DAX-Titel äußerst bullish gestimmt. Bei den Verkäufen steht Volkswagen im Fokus. Nach Toyota drosselt nun auch Europas größter Autobauer Volkswagen die Produktion. Wegen des Mangels an Halbleiter-Bauteilen soll die Produktion im Stammwerk in Wolfsburg nach der Sommerpause nur eingeschränkt anlaufen. Volkswagen werde kommende Woche im Stammwerk auf allen Fertigungslinien nur in einer Schicht produzieren, sagte ein Sprecher des Unternehmens. Der Standort werde für alle anderen Schichten bzw. Bereiche Kurzarbeit beantragen.