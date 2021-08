Der Versicherer Markel dient als positives Beispiel in Sachen Digitalisierung. Der Spezialversicherer hofft, dass die aktuelle Dynamik in den Prozessen der Branche anhält. Im Unternehmen selbst wird nach modernen Methoden gearbeitet. Jüngstes Ergebnis ist das Maklerportal "MarkelNow". Interview mit Frederik Wulff, Vorstandsvorsitzender der Markel Insurance SEHerr Wulff, wie sieht die Zukunft der Versicherer in der digitalen Welt aus? Und gibt es eine einfache Antwort auf diese Frage?Wow, das ist ...

Den vollständigen Artikel lesen ...